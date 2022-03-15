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1 час назад

Индексы на биржах США снизились к закрытию торгов

ТАССТАССиещё 1

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов в понедельник в основном снижались на фоне неопределенности ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Индексы на биржах США снизились к закрытию торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс S&P 500 потерял 31,2 пункта (0,74%), опустившись до уровня 4 173,11 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 262,59 пункта (2,04%), до 12 581,22 пункта. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов претерпел незначительные изменения, увеличившись всего на 1,05 пункта - до 32,945,24 пункта.

Специалисты по инвестициям констатируют, что напряженность на Украине вносит неопределенность в планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению базовой ставки, что в свою очередь негативно влияет на настроения инвесторов.

"По состоянию на данный момент ФРС, исходя из конфликта на Украине, будет вести себя крайне осторожно в том, что касается планов повышения ставки в 2022 году, - приводит телекомпания CNBC слова эксперта компании Ally Линдси Белл. - Этот конфликт добавляет трудностей для ФРС, которая и без того выполняет тяжелую работу".

"Центробанк в своих решениях на протяжении года будет ориентироваться на поступающую информацию", - констатировала она.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на $7,25 за баррель (6,63%), до $102,08 за баррель. Стоимость бензина на автозаправках в США составляет в понедельник в среднем $4,32 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ).

Рынки,ФРС,
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