Индексы на биржах США снизились к закрытию торгов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов в понедельник в основном снижались на фоне неопределенности ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Индекс S&P 500 потерял 31,2 пункта (0,74%), опустившись до уровня 4 173,11 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 262,59 пункта (2,04%), до 12 581,22 пункта. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов претерпел незначительные изменения, увеличившись всего на 1,05 пункта - до 32,945,24 пункта.

Специалисты по инвестициям констатируют, что напряженность на Украине вносит неопределенность в планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению базовой ставки, что в свою очередь негативно влияет на настроения инвесторов.

"По состоянию на данный момент ФРС, исходя из конфликта на Украине, будет вести себя крайне осторожно в том, что касается планов повышения ставки в 2022 году, - приводит телекомпания CNBC слова эксперта компании Ally Линдси Белл. - Этот конфликт добавляет трудностей для ФРС, которая и без того выполняет тяжелую работу".

"Центробанк в своих решениях на протяжении года будет ориентироваться на поступающую информацию", - констатировала она.