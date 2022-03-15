ЦБ решил приостановить покупку золота у банков

Центробанк в условиях роста спроса населения на золото принял решение приостановить с 15 марта его покупку у кредитных организаций. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — указал Банк России

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Действие этой нормы распространяется на правоотношения с 1 марта 2022 года.

Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. У клиента есть возможность снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.