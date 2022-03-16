"Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России", - полагает Прайс.