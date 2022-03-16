Власти США не будут стремиться к тому, чтобы заменить поставки российской нефти экспортом иранской, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.
"Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России", - полагает Прайс.
Президент США Джо Байден своим указом ранее запретил импорт из России энергоносителей в качестве санкций в связи с военной операцией РФ на Украине.