В Китае заявили об «отчаянии» США из-за нефти и РФ

США «впали в отчаяние» в связи с введением запрета на импорт энергоносителей из России и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

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В материале отмечается, что Белый дом пытался организовать видеовстречи с участием президента Джо Байдена и лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы предотвратить резкий скачок цен на энергоресурсы, но безрезультатно. Автор публикации считает, что страны ОПЕК не собираются нарушать квоты по добыче и «вонзать России нож в спину» на фоне кризиса, чтобы удовлетворить запрос Штатов.

«США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки», — отмечает он.

В статье подчеркивается, что попытка Вашингтона прийти к соглашению с Николасом Мадуро о смягчении санкций, запрещающих американским компаниям вкладывать инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, это «оппортунизм» и «признак незрелости». Обозреватель подчеркнул, что хотя Байден и «ветеран в политике», но продолжает проявлять «наивность и неумелость» при таких событиях, как вывод американских войск из Афганистана и конфликт между Россией и Украиной.