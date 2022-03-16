Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

В Китае заявили об «отчаянии» США из-за отказа от российской нефти

Елена Прошина

США «впали в отчаяние» в связи с введением запрета на импорт энергоносителей из России и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

В Китае заявили об «отчаянии» США из-за нефти и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале отмечается, что Белый дом пытался организовать видеовстречи с участием президента Джо Байдена и лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы предотвратить резкий скачок цен на энергоресурсы, но безрезультатно. Автор публикации считает, что страны ОПЕК не собираются нарушать квоты по добыче и «вонзать России нож в спину» на фоне кризиса, чтобы удовлетворить запрос Штатов.

«США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки», — отмечает он.

В статье подчеркивается, что попытка Вашингтона прийти к соглашению с Николасом Мадуро о смягчении санкций, запрещающих американским компаниям вкладывать инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, это «оппортунизм» и «признак незрелости». Обозреватель подчеркнул, что хотя Байден и «ветеран в политике», но продолжает проявлять «наивность и неумелость» при таких событиях, как вывод американских войск из Афганистана и конфликт между Россией и Украиной.

Кроме того, автор статьи назвал действия Вашингтона безответственными по отношению к союзникам и партнерам.

Рынки,Николас Мадуро,Джозеф Байден,ОПЕК,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители