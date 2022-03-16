В Германии заявили о закате доллара

Экономист Хенрик Мюллер в колонке для издания Spiegel предположил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. По его мнению, об этом свидетельствуют три фактора.

Фото: Reuters Reuters

Мюллер заявил об упадке доллара. Он назвал инфляцию, санкции против России и перемены на рынках признаками его заката. Экономист из Германии полагает, что инфляция доллара подорвет мировое доверие в ценности валюты. Он заявил, что рост цен в США достигает восьми процентов, а дальнейший ход событий зависит от решений Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

Кроме того, негативно отразятся на состоянии доллара и санкции, введенные против России.

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что ситуация на Украине также меняет состояние экономики. Кризис приводит к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран, которые обладают фрагментированными финансовыми рынками. Они приходят на смену глобальным институтам, за которые выступают США. Эта тенденция также способна повлиять на рынок валют.