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31 минуту назад

Курс доллара опустился ниже 110 рублей

Лера Букина

Российская валюта укрепляет свои позиции по отношению к доллару пятый день подряд. Что касается курса евро, то он демонстрировал волатильность в первые минуты торгов, после чего стабилизировался вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 12.12 мск падал на 1,59 рубля — до 108,59 рубля, курс евро повышался на 26 копеек — до 118,76 рубля.

Европейская валюта в первые минуты торгов торговалась на уровне 117,5-119 рублей.

Как заявил агентству «Прайм» Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал», обороты торгов указанными валютами остаются достаточно невысокими. Это обусловлено продолжающимся действием высокой заградительной комиссии в размере 12% при покупке долларов и евро на бирже, указал он.

Россия увеличила вложения в госдолг США

Также ситуацию с укреплением рубля прокомментировал Алексей Антонов из «Алор Брокер». По его словам, на это повлияли и валютные спекулянты: на рынке форекс рубль стоит дороже, чем на спотовом рынке Московской биржи, хотя еще совсем недавно спрэд составлял 15-17% не в пользу Москвы, подчеркнул он. Эксперт не исключил, что в пятницу, 18 марта, Банк России поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это, по его мнению, должно повысить привлекательность рублевых депозитов и увеличить объем продажи валюты населением. Специалист также подчеркнул, что до конца недели может произойти уход пары доллар-рубль в район 100 рублей.

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