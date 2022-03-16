Российская валюта укрепляет свои позиции по отношению к доллару пятый день подряд. Что касается курса евро, то он демонстрировал волатильность в первые минуты торгов, после чего стабилизировался вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи .

Также ситуацию с укреплением рубля прокомментировал Алексей Антонов из «Алор Брокер». По его словам, на это повлияли и валютные спекулянты: на рынке форекс рубль стоит дороже, чем на спотовом рынке Московской биржи, хотя еще совсем недавно спрэд составлял 15-17% не в пользу Москвы, подчеркнул он. Эксперт не исключил, что в пятницу, 18 марта, Банк России поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это, по его мнению, должно повысить привлекательность рублевых депозитов и увеличить объем продажи валюты населением. Специалист также подчеркнул, что до конца недели может произойти уход пары доллар-рубль в район 100 рублей.