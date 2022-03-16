Опрос: россияне верят, что доллар перестанет быть ведущей валютой

Наибольшая часть пользователей, принявших участие в опросе "Рамблера", считают, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой. Такой ответ выбрали 65% респондентов (870 человек).

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При этом 23%, или 302 участника онлайн-голосования считают, что "американец" сохранит свои позиции среди ключевых валют мира. Еще 12% (160 человек) выбрали ответ "Сложно что-то предсказывать".

Опрос проводился на сайте "Рамблер" 16 марта. В нем приняли участие 1332 пользователя. Они отвечали на вопрос "Вы верите, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой?"