Опрос: россияне верят, что доллар перестанет быть ведущей валютой

Наибольшая часть пользователей, принявших участие в опросе "Рамблера", считают, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой. Такой ответ выбрали 65% респондентов (870 человек).
При этом 23%, или 302 участника онлайн-голосования считают, что "американец" сохранит свои позиции среди ключевых валют мира. Еще 12% (160 человек) выбрали ответ "Сложно что-то предсказывать".
Опрос проводился на сайте "Рамблер" 16 марта. В нем приняли участие 1332 пользователя. Они отвечали на вопрос "Вы верите, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой?"
Экономист Хенрик Мюллер в своей статье для издания Der Spiegel, опубликованной 13 марта, констатировал признаки того, что "доллару скоро может прийти конец". Среди причин эксперт назвал заморозку валютных резервов России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил в интервью, что доверие к американской валюте снижается в связи с политикой Вашингтона. По словам Лаврова, этот процесс уже не остановить.