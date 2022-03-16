Цена золота снизилась до 1913 долларов за унцию

Стоимость золота вечером 16 марта снизилась на 1%, достигнув 1913 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные нью-йоркской биржи Comex.

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По состоянию на 18:17 цена апрельского фьючерса на золото снизилась на 16,75 долларов или на 0,87% до 1912,95 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,55% до 24,767 долларов за унцию.

Предполагается, что снижение цен на металлы происходит из-за ожиданий трейдеров ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Мера необходима для поддержания доллара.