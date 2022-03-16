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1 час назад

Цена золота снизилась до 1913 долларов за унцию

Елена Прошина

Стоимость золота вечером 16 марта снизилась на 1%, достигнув 1913 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные нью-йоркской биржи Comex.

Цена золота снизилась до 1913 долларов за унцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 18:17 цена апрельского фьючерса на золото снизилась на 16,75 долларов или на 0,87% до 1912,95 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,55% до 24,767 долларов за унцию.

Предполагается, что снижение цен на металлы происходит из-за ожиданий трейдеров ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Мера необходима для поддержания доллара.

В «Прайм» отметили, что золото дешевеет уже четыре торговые сессии подряд, за это время металл потерял около 4,4% своей стоимости.

Рынки,ФРС,
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