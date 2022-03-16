Курс рубля укрепился

Российский рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 1,9%, до 108 рублей, курс евро подешевел на 0,67%, до 117,69 рубля.
Аналитик «БКС мир инвестиций» Денис Буйволов в комментарии ТАСС заявил, что в ближайшее время положение российской валюты будет оставаться под давлением геополитических факторов и улучшить его не смогут ни рост цен на сырье, ни «общерыночный сентимент», ни решение ФРС по ставкам.
Буйволов прогнозирует, что в ближайшую неделю доллар продолжит колебаться в диапазоне 105-115 рублей.
По итогам торгов 15 марта курс американской валюты снизился на 3,51%, остановившись на отметке в 110,01 рубля за единицу.