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17 минут назад

Курс рубля укрепился

Вероника Полынина

Российский рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля укрепился
Фото: ТАССТАСС

Курс доллара снизился на 1,9%, до 108 рублей, курс евро подешевел на 0,67%, до 117,69 рубля.

Аналитик «БКС мир инвестиций» Денис Буйволов в комментарии ТАСС заявил, что в ближайшее время положение российской валюты будет оставаться под давлением геополитических факторов и улучшить его не смогут ни рост цен на сырье, ни «общерыночный сентимент», ни решение ФРС по ставкам.

Буйволов прогнозирует, что в ближайшую неделю доллар продолжит колебаться в диапазоне 105-115 рублей.

По итогам торгов 15 марта курс американской валюты снизился на 3,51%, остановившись на отметке в 110,01 рубля за единицу.

Рынки,Московская биржа,ФРС,
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