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1 час назад

В России нашли способ торговать акциями при закрытой бирже

Lenta.ruLenta.ru

Российские брокеры нашли способ продолжать проводить торги акциями и другими ценными бумагами во время закрытия Московской биржи, пишет «Коммерсантъ». Они активизировали внебиржевую торговлю.

В РФ нашли способ торговать акциями при закрытой бирже
Фото: ТАССТАСС

При этом, по словам собеседников издания, используются не стандартные инструменты — торговые терминалы, аналогичные биржевым, а другие способы социального взаимодействия, в частности, чаты в мессенджерах.

Так, некоторые брокеры оставляют в чатах заявки на покупку ценных бумаг в надежде приобрести их у других профессиональных участников рынка, например, у управляющих компаний. Опрошенные участники рынка отмечают, что пока такие сделки носят разовый характер, поскольку в отсутствие биржевых торгов нет нормального ценообразования.

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Главным объектом интереса собеседники издания называют акции «голубых фишек» — крупных компаний со стабильными финансовыми показателями и высокой ликвидностью сделок в нормальных условиях. Отмечается, что большая часть заявок выставляется по ценам, близким к значению закрытия торгов 25 февраля, с поправкой примерно на 10 процентов.

Крупнейшая в России Московская биржа приостановила торги в фондовой секции с 28 февраля на фоне повышенной волатильности котировок. С тех пор операции проводятся только в валютной секции.

Рынки,Коммерсант,Московская биржа,
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