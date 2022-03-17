Цена газа в Европе превысила $1 250

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг поднялась выше $1 250 за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 256 за 1 тыс. куб. м, или 110 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Стоимость газа с начала торгов увеличилась на 7,2%.

В целом в последние дни цена газа значительно снизилась. Происходит это на фоне восстановления ветрогенерации в Европе и потепления в регионе, роста запасов СПГ на терминалах и активных поставок газа из России. Кроме того, закачка газа в европейские хранилища в последние дни практически сравнялась с отбором из них.

7 марта цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.