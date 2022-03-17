ЦБ не возобновит торги 17 марта

17 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка проводиться не будут. Это следует из пресс-релиза Центробанка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также регулятор решил не возобновлять торги 18 марта.

Сегодня и завтра исключением станут торги в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

В режиме «Закрытие позиций — адресные заявки» пройдут торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты). По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги будут проходить в обычном режиме - с 10:00 до 18:45 мск.

В 10:00 мск будут открываться торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта позднее.