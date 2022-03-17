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1 час назад

США расширили поставки сжиженного газа в Европу

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Министерство энергетики США на фоне решения стран Европы отказаться от поставок российского газа разрешило увеличить экспорт сжиженного газа с терминалов на юге страны, выданные разрешения позволят нарастить поставки СПГ на 20,4 млн кубов в день.

США расширили поставки сжиженного газа в Европу
Фото: Polskie LNG S.A.Polskie LNG S.A.

Министерство энергетики США в среду, 16 марта, выдало два долгосрочных разрешения на экспорт дополнительных объемов СПГ с терминалов на побережье Мексиканского залива, передает Deutsche Welle.

Эти разрешения позволят компании Cheniere Energy экспортировать 0,72 млрд кубических футов (20,4 млн кубометров) в день с терминалов Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами, включая все европейские.

Ранее с этих терминалов разрешалось экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле, включая Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

«Американский СПГ остается важным компонентом глобальной энергетической безопасности, и министерство энергетики по-прежнему привержено поиску путей, призванных помочь нашим союзникам и торговым партнерам в поставках необходимых им энергоносителей», – подчеркнули в министерстве энергетики США.

Отмечается, что США являются ныне главным экспортером СПГ, и экспорт американского сжиженного газа к концу года должен увеличиться еще на 20% в связи с запуском новых мощностей.

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В документе также говорится, что в январе на долю США приходилось более половина всего европейского импорта СПГ.

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