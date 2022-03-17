Молдавия рискует остаться без российского газа

Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и рискует в мае остаться без поставок российского газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает «Прайм».
«Согласно протоколу, до 1 мая «Молдовагаз» должна провести аудит и заключить соглашение о порядке выплаты долга, логично, что Молдавия не успеет реализовать аудит, поэтому существует несколько возможных сценариев», - заявил Спыну.
Первый сценарий предполагает, что «Газпром» согласится перенести крайний срок аудита, при втором Молдавия остается без российского газа в мае и будет искать его у альтернативных поставщиков.
По словам вице-премьера, правительство готовится к обоим возможным вариантам. При этом переговоры с «Газпромом» ведутся, и после 20 марта будет понятно, согласится ли российский концерн перенести срок аудита молдавского долга.
Молдавия в октябре прошлого года договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. 16 марта премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.