Молдавия рискует остаться без российского газа

Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и рискует в мае остаться без поставок российского газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает «Прайм».

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«Согласно протоколу, до 1 мая «Молдовагаз» должна провести аудит и заключить соглашение о порядке выплаты долга, логично, что Молдавия не успеет реализовать аудит, поэтому существует несколько возможных сценариев», - заявил Спыну.

Первый сценарий предполагает, что «Газпром» согласится перенести крайний срок аудита, при втором Молдавия остается без российского газа в мае и будет искать его у альтернативных поставщиков.

По словам вице-премьера, правительство готовится к обоим возможным вариантам. При этом переговоры с «Газпромом» ведутся, и после 20 марта будет понятно, согласится ли российский концерн перенести срок аудита молдавского долга.