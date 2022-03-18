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27 минут назад

Финансист предрек скорый закат эры доллара

Лера Букина

Ответным шагом на действия США в виде блокировки или отмены тех или иных финансовых операций для давления на другие страны может стать переход на расчеты в суверенных валютах. Об этом заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Финансист предрек скорый закат эры доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт считает, что полного отказа от расчетов в долларах не ожидается, однако список валют для расчетов пополнят юань, рубль и рупия.

«Пока США — одна из ведущих экономик мира, с большим экспортом и импортом за доллары, доля доллара будет оставаться ещё многие годы высокой», — отметил Тузов.

По его словам, бесконтрольное печатание доллара со стороны США должно было бы уже давно спровоцировать инфляцию, однако этого не происходит. Все дело в том, как указал эксперт, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов.

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При сокращении их доли инфляция сможет вернуться в США и сделать американскую валюту еще менее привлекательной для использования другими странами, отметил Тузов.

Ранее главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что позиции рубля могут укрепиться к доллару США. Согласно его ожиданиям, в ближайшее время курс достигнет 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, - меры по поддержке рубля Банка России, расчеты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.

Рынки,Алексей Антонов,Алор Плюс,Универ Капитал,Банк России,
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