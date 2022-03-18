Украина сообщила об обеспеченности газом

Проблем с обеспеченностью газом на Украине нет, страна накопила достаточное количество топлива в подземных хранилищах (ПХГ), а поставки с западного направления стабильны. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РИА Новости.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, весна и теплая погода привели к тому, что суточное потребление газа сократилось до 100 миллионов кубометров в сутки. Своя добыча составляет 50 миллионов, импорт из Европы — 10 миллионов, а в ПХГ остается 9,5 миллиарда кубометров.

«Газа достаточно, если будет инфраструктура работать, если не будет повреждений, никаких проблем у нас не будет», — сообщил топ-менеджер.

За более чем три недели военной спецоперации на Украине ни одна из сторон не наносила удар по газопроводной сети, через которую идет транзит российского газа в Европу. Кроме того, поставки впервые за много месяцев вышли на уровень, прописанный в контракте, то есть 109 миллионов кубометров в сутки.