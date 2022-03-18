В ЦБ объяснили порядок проведения торгов на Мосбирже 21 марта

«Банк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Торги будут проходить с 10.00 до 11.00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13.00 до 17.00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», — объяснили в ЦБ РФ.