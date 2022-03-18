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1 час назад

В ЦБ объяснили порядок проведения торгов на Мосбирже 21 марта

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Центробанк РФ рассказал в пресс-релизе о возобновлении торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта.

В ЦБ объяснили порядок проведения торгов на Мосбирже 21 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Торги будут проходить с 10.00 до 11.00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13.00 до 17.00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», — объяснили в ЦБ РФ.

Отмечается, что на Мосбирже по остальным инструментам торги пройдут в режиме, который был установлен 18 марта 2022 года.

Ранее председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что торги по ОФЗ были прекращены из-за желания не допустить «резких колебаний» стоимости ценных бумаг во время «беспрецедентного изменения экономической ситуации».

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