В ЦБ объяснили порядок проведения торгов на Мосбирже 21 марта

Центробанк РФ рассказал в пресс-релизе о возобновлении торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта.
«Банк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Торги будут проходить с 10.00 до 11.00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13.00 до 17.00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», — объяснили в ЦБ РФ.
Отмечается, что на Мосбирже по остальным инструментам торги пройдут в режиме, который был установлен 18 марта 2022 года.
Ранее председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что торги по ОФЗ были прекращены из-за желания не допустить «резких колебаний» стоимости ценных бумаг во время «беспрецедентного изменения экономической ситуации».