Набиуллина оценила запасы продуктов в России

В России достаточно запасов продуктов длительного хранения, и по мере снижения ажиотажа цены на них нормализуются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщается на сайте регулятора.
По словам Набиуллиной, рост инфляции в конце февраля — начале марта был вызван ажиотажным спросом, прежде всего на непродовольственные товары — бытовую технику, автомобили, электронику, мебель. Люди активно скупали продукцию этого сегмента из опасений сокращения ее доступности после введенных санкций, ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний и ослабления рубля. Но на вторую неделю марта произошло некоторое снижение спроса.
«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается, — сказала Набиуллина. - По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться».
Дальнейшая инфляционная динамика будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям, добавила председатель ЦБ.