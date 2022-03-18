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57 минут назад

Набиуллина: В РФ достаточно продуктов длительного хранения

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 5

В России достаточно запасов продуктов длительного хранения, и по мере снижения ажиотажа цены на них нормализуются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Набиуллина оценила запасы продуктов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Набиуллиной, рост инфляции в конце февраля — начале марта был вызван ажиотажным спросом, прежде всего на непродовольственные товары — бытовую технику, автомобили, электронику, мебель. Люди активно скупали продукцию этого сегмента из опасений сокращения ее доступности после введенных санкций, ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний и ослабления рубля. Но на вторую неделю марта произошло некоторое снижение спроса.

«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается, — сказала Набиуллина. - По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться».

Дальнейшая инфляционная динамика будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям, добавила председатель ЦБ.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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