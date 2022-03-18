Набиуллина оценила запасы продуктов в России

В России достаточно запасов продуктов длительного хранения, и по мере снижения ажиотажа цены на них нормализуются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

По словам Набиуллиной, рост инфляции в конце февраля — начале марта был вызван ажиотажным спросом, прежде всего на непродовольственные товары — бытовую технику, автомобили, электронику, мебель. Люди активно скупали продукцию этого сегмента из опасений сокращения ее доступности после введенных санкций, ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний и ослабления рубля. Но на вторую неделю марта произошло некоторое снижение спроса.