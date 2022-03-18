В Словакию увеличились поставки газа из России

Поставки российского газа в Словакию, поступающего транзитом через Украину, в эту дни возросли. Их объем превышает среднестатистический показатель. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, выступая по телеканалу JOJ.

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"В данный момент в Словакию поступает больше газа [из РФ], чем обычно. Показатель превышает среднестатистические значения. С апреля мы начнем заполнять [газом наши подземные] газохранилища", - отметил Сулик.

Он отметил, что республика в течение завершающегося зимнего отопительного сезона получила из РФ необходимый объем газа. Политик выразил надежду, что поставки не прекратятся из-за ситуации на Украине. Тем не менее Словакия ищет резервные источники получения этого вида энергетического сырья. Страна, по его словам, опробовала получение сжиженного газа.