Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
45 минут назад

В Словакию увеличились поставки газа из России

ТАССТАСС

Поставки российского газа в Словакию, поступающего транзитом через Украину, в эту дни возросли. Их объем превышает среднестатистический показатель. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, выступая по телеканалу JOJ.

В Словакию увеличились поставки газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В данный момент в Словакию поступает больше газа [из РФ], чем обычно. Показатель превышает среднестатистические значения. С апреля мы начнем заполнять [газом наши подземные] газохранилища", - отметил Сулик.

Он отметил, что республика в течение завершающегося зимнего отопительного сезона получила из РФ необходимый объем газа. Политик выразил надежду, что поставки не прекратятся из-за ситуации на Украине. Тем не менее Словакия ищет резервные источники получения этого вида энергетического сырья. Страна, по его словам, опробовала получение сжиженного газа.

Словакия, по словам вице-премьера, практически полностью зависит от поставок российских газа и нефти, а также ядерного топлива для реакторов двух национальных АЭС. Если они прекратятся, то запасов газа хватит на один месяц, а нефти - на четыре месяца. Ядерным топливом реакторы словацких АЭС обеспечены на один год.

Рынки,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители