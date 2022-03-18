«Лопухи не понадобятся»: в РФ оценили риск дефицита туалетной бумаги

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов заявил, что никакого дефицита офисной и туалетной бумаги в РФ не возникнет. Его слова приводит «Прайм».

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«Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся», — заверил Фролов.

Сообщения о подорожании офисной бумаги на 300% он назвал «абсолютно беспочвенными» и «настоящим фейком». Фролов отметил, что из-за санкционного давления свое производство в России приостановила лишь одна американская компания International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске.

«Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане», — добавил Фролов.

Он уверен, что стоимость офисной бумаги может резко возрасти только в случае ее накрутки производителями и ритейлом при усугублении логистических проблем. Однако увеличение на 300%, по словам Фролова, является перебором.