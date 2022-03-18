Новак и вице-премьер Казахстана обсудили поставки российского газа

Вице-премьер России Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в страну российского газа и нефти.

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«Участники встречи обсудили... перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике», — пишет пресс-служба правительства России.

Стороны также поговорили о поставках природного газа и российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и о совместном освоении месторождений Хвалынского и Имашевского.