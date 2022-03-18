Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
50 минут назад

Новак и вице-премьер Казахстана обсудили поставки российского газа

RT на русскомRT на русском

Вице-премьер России Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в страну российского газа и нефти.

Новак и вице-премьер Казахстана обсудили поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участники встречи обсудили... перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике», — пишет пресс-служба правительства России.

Стороны также поговорили о поставках природного газа и российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и о совместном освоении месторождений Хвалынского и Имашевского.

Ранее министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков заявил, что экспорт нефти из республики ведётся в штатном режиме, ограничений нет.

Рынки,Роман Скляр,Александр Новак,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители