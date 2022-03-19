Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Миру предрекли отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

Lenta.ruLenta.ru

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, предрек в статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP) эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Миру предрекли отказ от доллара и евро из-за санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

Обозреватель указал, что последние несколько лет Москва стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. Как считает Кимберли, решение США и Европейского Союза о заморозке валютных резервов России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — отмечает журналист.

Также он допустил рост популярности юаня в качестве резервной валюты.

Ранее исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что инфляция скоро вернется в США, и доллар станет менее востребован для международных расчетов. Проведение почти всех международных расчетов через корреспондентские счета в США повышает риски отмены или блокировки любой операции для разных стран, утверждает финансист.

Рынки,Универ Капитал,Банк России,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители