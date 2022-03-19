Кабмин выделил миллиарды рублей на поддержку рынка труда

Правительство России выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы. Мера предпринята на фоне западных санкций, сообщается на сайте кабмина.
«Большая часть суммы — более 25,5 миллиарда рублей — пойдет на создание в субъектах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ», - сказано в сообщении.
Свыше 7 миллиардов рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Это поможет сотрудникам промышленных предприятий, находящимся под риском увольнения, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Планируется, что помощь будет оказана 125 тысячам россиян.
Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги будут расходоваться из резервного фонда правительства.
Ранее стало известно, как правительство поддержит россиян в условиях кризиса.