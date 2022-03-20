Мировые цены на молоко могут значительно вырасти. Причиной станут подорожавшие комбикорм, удобрения, зерновые, а также нарушение логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание пишет, что цены на молоко уже сейчас стремительно растут.

На Новую Зеландию и ЕС приходится около 70% мирового экспорта молока, за ними следуют США, Австралия, Бразилия и Аргентина.

Плохая погода в Новой Зеландии, США и Австралии в сочетании с резким ростом цен на газ и сбоями в цепочке поставок, связанными с пандемией, оказала давление на крупнейших экспортеров уже в начале 2022 года.

Производство комбинированного молока в Новой Зеландии( эта страна известна как «молочная Саудовская Аравия», поскольку она контролирует 35% мирового экспорта) ЕС, Австралии, США и Аргентине совокупно упало на 1,7% в январе по сравнению с предыдущим годом.

При этом в Новой Зеландии и Австралии снижение составило более 6%.

После 24 февраля цены на жизненно важные продукты выросли еще больше.

Согласно индексу Global Dairy Trade, который отслеживает цены на молочные продукты в Новой Зеландии, безводный молочный жир, основной молочный продукт, достиг рекордной отметки в 7 111 долларов за тонну 15 марта. Сухое цельное молоко, наиболее активно торгуемый продукт, в этом месяце достигло восьмилетнего максимума.

Новозеландская компания Fonterra, крупнейший в мире экспортер молочной продукции, заявила на прошлой неделе, что платит фермерам за молоко на 30% больше, чем год назад, и прогнозирует дальнейший рост цен.

«Конфликт на Украине усугубил и без того сложную обстановку после Covid-19. Он повлиял на глобальные цепочки поставок, цены на нефть и глобальные поставки зерна», — заявил исполнительный директор Fonterra Майлз Харрелл.

Эксперты уверены, что потребители, скорее всего, столкнутся с повышением цен. Украинский кризис увеличит затраты на производство молока. Россия и Украина являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, которая наряду с кукурузой и соей является важным кормом для крупного рогатого скота.