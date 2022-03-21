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4 часа назад

Спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США, объяснил экономист Егор Клопенко.

Массовый уход от доллара США неизбежен
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Экономист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов.

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«Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Клопенко высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря».

В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

Рынки,Джером Пауэлл,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ФРС,
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