Массовый уход от доллара США неизбежен

Многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США, объяснил экономист Егор Клопенко.

Экономист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов.

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«Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Клопенко высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря».

В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.