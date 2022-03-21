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1 час назад

Китай резко нарастил закупки российского сжиженного газа

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Китай резко увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Импорт в феврале вырос в два раза, почти до 401 тысячи тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные таможенные данные.

Китай резко нарастил закупки российского сжиженного газа
Фото: ReutersReuters

Увеличение поставок российского газа произошло на фоне общего сокращения объема импорта газа в Китай. Поставки СПГ в феврале сократились на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В годовом исчислении импорт снизился на 8,7 процента за первые два месяца 2022 года.

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Сокращение поставок СПГ было вызвано желанием китайских покупателей диверсифицировать свои портфели в соответствии с усилиями страны по снижению зависимости от одного источника, а также высокими ценами из-за дефицита газа в Европе. При этом в феврале импорт российского газа был дороже, чем у ведущих поставщиков Австралии и Катара, и составлял почти 5 тысяч юаней (786 долларов) за тонну. Кроме того, сокращение импорта связано с тем, что китайские покупатели перешли на более дешевый отечественный уголь.

Также в феврале на 6,9 процента увеличился импорт трубопроводного газа в Китай, по сравнению с ростом почти на 12 процентов в прошлом году.

Ранее стало известно о начале проектирования газопровода «Союз Восток», который позволит поставлять в Китай из России до 50 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод может быть запущен в 2027-2028 годах, а строить его начнут в 2024 году.

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