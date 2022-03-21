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23 минуты назад

Курс доллара подрос

Лера Букина

Курс доллара в начале торгов повышается на 93 копейки, до 105,75 рубля, евро — на 1 рубль, до 115,80 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:12 мск.

На прошлой неделе рубль ежедневно укреплялся по отношению к американской валюте. К закрытию торгов на Московской бирже 18 марта доллар немного отыграл падение. Так, он вырос на 1,67 рубля, до 104,82 рубля. Европейская валюта поднялась на 1,08 рубля, до 114,8 рубля.

Ранее 18 марта Банк России решил сохранить без изменений ключевую процентную ставку на уровне 20%. Благодаря денежно-кредитной политике будут созданы условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, указал регулятор. В дальнейшем Центробанк намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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