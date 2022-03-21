ЦБ возобновил торги облигациями на Мосбирже

Центробанк решил возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Торги будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», - указано в сообщении.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 18 марта 2022 года. Соответственно, в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки» пройдут торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты). По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме - с 10:00 до 18:45 мск.