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30 минут назад

Цены на газ в Европе упали

Lenta.ruLenta.ru

В Европе цены на газ упали до самого низкого уровня с начала марта. На торгах в понедельник, 21 марта, стоимость тысячи кубометров топлива держится на уровне 1200 долларов, но во время торгов цена опускалась почти до 1100 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1182,9 доллара. Как отмечает агентство Bloomberg, сейчас цены на газ в Европе оказались на самом низком уровне с 1 марта.

Среди прочего снижению цен способствует стабильность поставок российского газа, рост заказов на прокачку по «Северному потоку — 1» и прогноз о двухнедельном потеплении на континенте.

Ранее «Газпром» сообщил, что продолжает поставлять газ для транзита через Украину в штатном режиме. Поставки идут в соответствии с заявками европейских потребителей — 106,6 миллиона кубометров на 20 марта.

В Германии нашли замену российскому газу

Ранее в марте Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России. При этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что регион не сможет отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день».

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