Новак оценил отказ США и Британии от российской нефти

Решение США и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказало незначительное влияние. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Прайм».
Он отметил, что Россию это «в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли». По словам вице-премьера, в США направлялось 3% всего экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам.
Также он отметил, что санкционное давление не повлияло на ситуацию с добычей газа и нефти в РФ — она, как указал Новак, осуществляется в полном объеме.
Также вице-премьер подчеркнул, что вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из РФ, страхования судов и финансирования в настоящее время решаются.
Ранее 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого Великобритания объявила о прекращении импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года.