Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Новак оценил отказ США и Британии от российской нефти

Лера Букина

Решение США и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказало незначительное влияние. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Прайм».

Новак оценил отказ США и Британии от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Россию это «в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли». По словам вице-премьера, в США направлялось 3% всего экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам.

Также он отметил, что санкционное давление не повлияло на ситуацию с добычей газа и нефти в РФ — она, как указал Новак, осуществляется в полном объеме.

Также вице-премьер подчеркнул, что вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из РФ, страхования судов и финансирования в настоящее время решаются.

Ранее 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого Великобритания объявила о прекращении импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года.

Рынки,Александр Новак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители