Новак оценил отказ США и Британии от российской нефти

Решение США и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказало незначительное влияние. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Прайм».

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Он отметил, что Россию это «в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли». По словам вице-премьера, в США направлялось 3% всего экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам.

Также он отметил, что санкционное давление не повлияло на ситуацию с добычей газа и нефти в РФ — она, как указал Новак, осуществляется в полном объеме.

Также вице-премьер подчеркнул, что вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из РФ, страхования судов и финансирования в настоящее время решаются.