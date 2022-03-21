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33 минуты назад

Индия захотела купить российскую нефть по низким ценам

Лера Букина

Индийские нефтекомпании, несмотря на критику в свой адрес, планирует приобрести российскую нефть марки Urals по выгодной стоимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Индия захотела купить российскую нефть по низким ценам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, индийская Hindustan Petroleum Corp. некоторое время назад купила два миллиона баррелей российской нефти с поставкой в июне. Другие нефтеперерабатывающие компании - Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp. - тоже стремятся воспользоваться случаем.

В 2021 году на нефть из России приходилось два процента от общего объема закупок за рубежом, или около 33 млн баррелей, свидетельствуют данные правительства Индии.

В марте наблюдался рост экспорта российской нефти в Индию – в четыре раза. Это обусловлено тем, что Европа избегает покупок сырья из России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Индия поступит неправильно в случае покупки российской нефти. Тем не менее она подтвердила то, что это не нарушает санкций США.

Цены на газ в Европе упали

Как стало известно, Россия и Индия разрабатывают механизм, который позволит вести расчеты между странами не в долларах или евро, а в рублях и рупиях.

Рынки,Администрация США,
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