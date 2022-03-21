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42 минуты назад

В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока

Вероника Полынина

Пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы могут заменить тетрапак для молока. Об этом заявила РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, некоторый запас тетрапака в России есть, это дает время для поиска вариантов замещения. Кроме того, проводится поиск параллельных поставщиков.

«Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара», - заявила парламентарий.

Она также сообщила, что на этой неделе все отраслевые союзы должны составить перечень необходимых товаров, которым требуются аналоги, и направить итоговый список в Минпромторг России. В министерстве готовы рассмотреть потребности АПК и начать производить аналоги, производственные мощности для этого имеются.

Ранее газета «Ведомости» написала, что у ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока из-за дефицита тетрапака (упаковки, состоящей из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона, а также сложностей с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

Рынки,Надежда Школкина,Минпромторг,Госдума,
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