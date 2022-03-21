Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
53 минуты назад

Германия нашла замену российскому газу

Lenta.ruLenta.ru

Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). В ФРГ нашли нового поставщика, поскольку Берлин хочет снизить энергозависимость от Москвы, найдя замену российскому газу, пишет Financial Times.

Германия нашла замену российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сделка станет «открытием дверей» для экономики страны, поскольку снизится зависимость от импортируемого российского газа, на долю которого приходится более половины потребляемого топлива. При этом он отказался сообщить подробности об объеме поставок и условиях.

«Нам все еще может понадобиться российский газ в этом году, но не в будущем», — добавил министр.

В своем заявлении Катар приветствовал решение Германии ускорить строительство двух терминалов СПГ и заявил, что «страны продолжат обсуждение долгосрочных поставок СПГ из Катара в Германию».

Польша решила отказаться от российского газа

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России. Он подчеркнул, что Германия еще получает российское топливо, нефть и уголь. Однако к 2035 году страна намерена удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников и отказаться от российского газа.

Рынки,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители