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39 минут назад

В Болгарии признали невозможность отказа от российского газа

Болгария не может отказаться от российского газа, этот шаг «закроет» экономику страны. Такое мнение высказал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, комментируя просьбу властей страны исключить ее из решения Евросоюза на запрет российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Болгарии признали невозможность отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это правда. Мы более чем на 80% зависим от российской энергии. Поэтому, по сути, мы закроем нашу экономику», - сказал Петков в интервью греческой газете «Катимерини».

Он отметил, что несмотря на принятие Евросоюзом жестких мер против России, полностью отказаться от газа из РФ не могут даже Германия или Австрия.

При этом болгарский премьер-министр заявил о планах снизить газовую зависимость от России, развивая совместные проекты с Грецией.

«В свете последних событий нам необходима большая диверсификация источников энергии. Над этим мы очень тесно работаем с премьер-министром Греции», - сообщил Петков.

С помощью энергетического сотрудничества с Грецией Болгария намерена получить доступ к азербайджанскому газу, а также к запасам сжиженного природного газа в Александруполисе через трубопровод IGB (Интерконнектор Греция-Болгария), который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Контракт с «Газпромом» на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году.

Рынки,Газпром,ЕС,
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