«Нефть пристроим»: Новак предостерег ЕС от введения эмбарго

Мировые цены на нефть могут подняться до 300 долларов, если Евросоюз откажется от импорта российского топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».
«Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500», - заявил Новак журналистам.
В случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть РФ будет диверсифицировать поставки. Вице-премьер отметил, что нефть большей частью поставляется не по трубе, а на танкерах, которые можно перенаправить в другие регионы.
По словам Александра Новака, нефтяные компании уже занимаются созданием новых логистических цепочек, а власти просчитывают варианты даже самых жестких сценариев.
Он также добавил, что если нефть продается с дисконтом, то ее «с удовольствием купят».
«Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем», - сказал Новак.
При этом Новак выразил уверенность, что на сегодняшний день заместить российскую нефть невозможно.
Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.