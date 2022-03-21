«Нефть пристроим»: Новак предостерег ЕС от введения эмбарго

Мировые цены на нефть могут подняться до 300 долларов, если Евросоюз откажется от импорта российского топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

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«Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500», - заявил Новак журналистам.

В случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть РФ будет диверсифицировать поставки. Вице-премьер отметил, что нефть большей частью поставляется не по трубе, а на танкерах, которые можно перенаправить в другие регионы.

По словам Александра Новака, нефтяные компании уже занимаются созданием новых логистических цепочек, а власти просчитывают варианты даже самых жестких сценариев.

Он также добавил, что если нефть продается с дисконтом, то ее «с удовольствием купят».

«Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем», - сказал Новак.

При этом Новак выразил уверенность, что на сегодняшний день заместить российскую нефть невозможно.