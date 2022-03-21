В ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса

«Мои коллеги и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика США очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», — заявил глава ФРС на одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне.