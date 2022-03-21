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2 часа назад

В ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Глава ФРС Пауэлл заявил о сложности стабилизации и удержании экономики США от спада.

В ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса
Фото: ReutersReuters

Руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что правительству страны будет непросто в сложившихся нынешних геополитических условиях добиться «мягкой посадки» национальной экономики и обеспечить снижение уровня инфляции при недопущении роста безработицы, сообщает ТАСС.

Паэулл оценил способность США удержать экономику от кризиса и заявил о сложности стабилизации и удержании ее от спада. Он подчеркнул, что в актуальном контексте «очень немногое является несложным». По его мнению, денежно-кредитную политику часто называют тупым инструментом, который не способен «обеспечить хирургическую точность».

«Мои коллеги и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика США очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», — заявил глава ФРС на одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне.

Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,
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