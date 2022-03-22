Nestle и Unilever предупредили о росте цен до 45%

«(С 1 апреля — прим. URA.RU) стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20—30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. <…> С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%», — сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов производителей.