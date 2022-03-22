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47 минут назад

Рубль укрепился к доллару

Лера Букина

Курс доллара в начале торгов вторника, 22 марта, опустился на 96 копеек, до 103 рублей. Курс евро повысился на 1,19 рубля, до 116 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рубль укрепился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошлой неделе рубль ежедневно укреплялся по отношению к американской валюте. К закрытию торгов на Московской бирже 18 марта доллар немного отыграл падение. Так, он вырос на 1,67 рубля, до 104,82 рубля. Накануне «американец»

в начале торгов вырос до 105,75 рубля.

Ранее 18 марта Банк России решил сохранить без изменений ключевую процентную ставку на уровне 20%. Благодаря денежно-кредитной политике будут созданы условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, указал регулятор. В дальнейшем Центробанк намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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