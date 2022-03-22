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1 час назад

ЦБ решил провести торги облигациями 22 марта на Мосбирже

Лера Букина

Центробанк решил провести торги облигациями федерального займа 22 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ решил провести торги облигациями 22 марта на Мосбирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение проводить торги облигациями федерального займа 22 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск (9:50 10:00 мск — аукцион открытия, 10:00 18:40 мск — торговый период, 18:40 18:50 мск — аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме «РПС / РПС с ЦК». Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», - говорится в сообщении.

На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик. Торги остальными инструментами проводятся только на основании адресных заявок в режиме «Закрытие позиций». Торги на рынке акций и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не осуществляются.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни Банк России объявит позднее.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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