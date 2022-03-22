ЦБ решил провести торги облигациями 22 марта на Мосбирже

«Банк России принял решение проводить торги облигациями федерального займа 22 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск (9:50 10:00 мск — аукцион открытия, 10:00 18:40 мск — торговый период, 18:40 18:50 мск — аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме «РПС / РПС с ЦК». Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», - говорится в сообщении.