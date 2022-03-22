Эксперт рассказал о «красной линии» для доллара

По его словам, несмотря на то, что рублю удалось стабилизироваться на уровне 105-120 рублей за доллар, этот диапазон можно назвать «красной линией» только в ближайшие дни. Собеседник агентства отметил, что российская валюта пока остается в стабильном положении благодаря действиям властей.