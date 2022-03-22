Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
34 минуты назад

Эксперт рассказал о «красной линии» для доллара

Лера Букина

О «новой красной линии» диапазона стабилизации рубля и курса доллара рассказал агентству «Прайм» аналитик компании «Финам» Андрей Маслов.

Эксперт рассказал о «красной линии» для доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, несмотря на то, что рублю удалось стабилизироваться на уровне 105-120 рублей за доллар, этот диапазон можно назвать «красной линией» только в ближайшие дни. Собеседник агентства отметил, что российская валюта пока остается в стабильном положении благодаря действиям властей.

«Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей», — отметил Маслов.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что

«точка невозврата» для доллара пройдена, и в настоящее время многие страны ищут ему замену.

Рынки,Андрей Маслов,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители