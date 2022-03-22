Эксперт рассказал о «красной линии» для доллара

О «новой красной линии» диапазона стабилизации рубля и курса доллара рассказал агентству «Прайм» аналитик компании «Финам» Андрей Маслов.
По его словам, несмотря на то, что рублю удалось стабилизироваться на уровне 105-120 рублей за доллар, этот диапазон можно назвать «красной линией» только в ближайшие дни. Собеседник агентства отметил, что российская валюта пока остается в стабильном положении благодаря действиям властей.
«Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей», — отметил Маслов.
Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что
«точка невозврата» для доллара пройдена, и в настоящее время многие страны ищут ему замену.