Продажи ноутбуков рухнули по всему миру

Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022 года переживает спад. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками Digitimes Research.

В нем отмечается, что в феврале пять ведущих игроков рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на десять процентов относительно того же периода прошлого года. По сравнению с январем 2022 года снижение отгрузок составило приблизительно два процента.