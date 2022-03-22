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1 час назад

Продажи ноутбуков рухнули по всему миру

Елена Прошина

Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022 года переживает спад. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками Digitimes Research.

Продажи ноутбуков рухнули по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем отмечается, что в феврале пять ведущих игроков рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на десять процентов относительно того же периода прошлого года. По сравнению с январем 2022 года снижение отгрузок составило приблизительно два процента.

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Аналитики Digitimes Research связали падение рынка с дефицитом электронных компонентов, перебоями в работе фабрик, подготовкой компаний к выпуску новых моделей и снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах.

Рынки,Совет Федерации,Apple,
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