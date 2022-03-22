Экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой

Нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой — в результате суровых погодных условий пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КПК), которая обеспечивает до 2\3 экспорта нефти из Казахстана. О внештатной ситуации при обслуживании трубопровода говорится в сообщении компании.

Фото: Regis Duvignau / Reuters Regis Duvignau / Reuters

По итогам водолазного обследования специалисты компании пришли к выводу, что повреждены 9-й и 13-й шланги внутреннего рукава выносных причальных устройств (ВПУ-2). ВПУ используются в портах для заполнения танкеров нефтью. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ», — говорится в сообщении компании.

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КТК утверждает, что у нее имеются аварийный запас деталей и частей для экстренного ремонта, однако этого может быть недостаточно, так как в условиях «текущей конъюнктуры рынка» поставки новых запчастей могут вызывать затруднения и осуществляться слишком долго.

«В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», — также говорится в сообщении КПК. Дополнительные проблемы с ремонтом связаны со сложными погодными условиями, более того, проблемы наблюдаются и в работоспособности ВПУ-3, который в результате штормов был смещен и получил повреждения. Компания утверждает, что все меры предосторожности были выявлены в срок и выброс нефти акватории Черного моря не угрожает.

На сайте компании утверждает, что трубопроводная система КТК — это «один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ». Трубопровод соединяет казахстанские месторождения в районе Тенгиза и связывает его с российским портом Новороссийск, длина трубы — 1511 километров. На проект, как утверждается, приходится около двух третей всего нефтяного экспорта Казахстана.