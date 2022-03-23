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1 час назад

Назван срок запуска цифрового рубля

Лера Букина

Россияне могут получить доступ к цифровому рублю уже до конца 2022 года в связи с успешным завершением этапов тестирования новой технологии пилотной группой банков. Об этом заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

Назван срок запуска цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платежным средством, его эмиссией занимается Центробанк, фактически это еще одна форма денег, помимо наличных и безналичных», — подчеркнул ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

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Финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход при этом указывает на возможные сложности в технической реализации перехода на цифровой рубль. Он не исключает нехватки агентов для обмена товарами и услугами. Эксперт также считает важной составляющей инвестиции в криптоинфраструктуру — биржи, банки, депозитарии.

«Согласно заявлениям Банка России, взаимодействие регулятора с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. Доступ к своему цифровому кошельку осуществляется через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. Через него же и открывается кошелек», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Першиков отмечает наличие преимуществ с точки зрения контроля и эффективности. Так, все потоки в цифровом рубле прозрачны и видны, в рамках реестра записываются все транзакции. Благодаря этому снижаются риски использования цифрового рубля в незаконных операциях, а комиссии меньше, чем в СБП.

«К задачам цифрового рубля можно отнести повышение прозрачности операций граждан и контроля за денежной массой, улучшение экономических процессов (снижение издержек, комиссии будут даже ниже, чем в СБП), повышение эффективности статистики и экономического анализа, минимизация теневого сектора экономики. При этом, технологически цифровым рублём можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету, что повысит безопасность транзакций», — подчеркнул он.

Ранее в феврале пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор и участники рынка начали тестировать платформы цифрового рубля. Первые переводы между гражданами прошли успешно.

Рынки,Владислав Антонов,Банк России,
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