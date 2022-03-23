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23 минуты назад

В Китае спрогнозировали «взрыв» на рынке нефти

Лера Букина

Переход нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на расчеты в китайских юанях вместо долларов в торговле с КНР спровоцирует «настоящий взрыв» на рынке нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

В Китае спрогнозировали «взрыв» на рынке нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнул, что такой шаг компании, которая зарабатывает свыше $350 млрд в год, сильно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем.

Многие исследования доказывали, что цикл государства, которое стремится сделать свою валюту доминирующей в мире, обычно составляет 100 лет.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — подчеркнул Юйгуй.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем доллар столкнется с главной проблемой — растущей стоимостью поддержания действующей системы для США. В связи с некоторым снижением национальной мощи стране трудно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих государств Ближнего Востока, отметил специалист.

Также сама нефть постепенно лишается своего господства в контексте «углеродной нейтральности». Такая ситуация может повлечь за собой либо смену вида нефтедолларовой системы, либо принятие судьбы частичной замены, отметил Юйгуй.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что

«точка невозврата» для доллара пройдена, и в настоящее время многие страны ищут ему замену.

Рынки,Егор Клопенко,
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