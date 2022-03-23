В Китае спрогнозировали «взрыв» на рынке нефти

Переход нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на расчеты в китайских юанях вместо долларов в торговле с КНР спровоцирует «настоящий взрыв» на рынке нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

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Эксперт подчеркнул, что такой шаг компании, которая зарабатывает свыше $350 млрд в год, сильно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем.

Многие исследования доказывали, что цикл государства, которое стремится сделать свою валюту доминирующей в мире, обычно составляет 100 лет.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — подчеркнул Юйгуй.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем доллар столкнется с главной проблемой — растущей стоимостью поддержания действующей системы для США. В связи с некоторым снижением национальной мощи стране трудно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих государств Ближнего Востока, отметил специалист.

Также сама нефть постепенно лишается своего господства в контексте «углеродной нейтральности». Такая ситуация может повлечь за собой либо смену вида нефтедолларовой системы, либо принятие судьбы частичной замены, отметил Юйгуй.

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