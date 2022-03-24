С чистого листа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Видео дня

В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования", - добавили в ФАС.

За последнюю неделю жители России столкнулись с дефицитом офисной бумаги для принтеров. Так, пачка листов А4 резко подорожала на 300%. Несколько недель назад упаковку из 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. Сейчас же ее цена варьируется от 500 до 3000 рублей.

Главной причиной нехватки бумажной продукции являются санкции и логистические проблемы, связанные с доставкой импортных химикатов из Китая. Работу на время приостановил завод в Ленинградской области под маркой SvetoCopy. Кроме того, импорт бумаги и химикатов прекратили некоторые финские и австрийские компании. Например, финская химическая компания Kemira не планирует поставлять хлорат натрия в Россию. В 2021 году на долю России приходилось около 3% общей выручки Kemira, а большую часть рынка по производству бумаги занимали австрийская компания Mondi (Снегурочка, IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская компания International Paper (Svetocopy, Ballet).

В связи с нехваткой бумаги некоторые регионы перенесли проведение Всероссийских проверочных работ в школах на осень. "ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. <...> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - сообщили ТАСС в минпросвещения.

Также дефицит бумаги повлиял на работу госучреждений. Так, в Свердловской области клиентам МФЦ, не имеющим на руках копии документов, отказывают в предоставлении услуг. Директор МФЦ Виктор Иванов отметил, что такие меры приняты для экономии как бумаги, так и времени приема.

"С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", - отметили в пресс-службе минпромторга. В министерстве также добавили, что "отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет".

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов также уверен, что дефицита офисной бумаги в стране не будет. Кроме того, он заявил РИА Новости, что санкции не повлияют и на производство газет, журналов и бумажных полотенец. Аналогичного мнения придерживается генеральный директор ООО "Типография ФС ПРИНТ" Сергей Антипин. Также он отмечает, что сейчас основной проблемой является нехватка именно качественной офисной бумаги. По его словам, "спрос на полиграфические услуги упал, при этом распределение по видам услуг не изменилось".