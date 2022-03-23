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1 час назад

В ЦБ России решили провести 24 марта на Московской бирже торги 33 акциями

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Банк России принял решение провести 24 марта на Московской бирже торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX).

ЦБ проведет 24 марта на Мосбирже торги 33 акциями
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что торги будут проводиться с 09:50 до 14:00 мск. По соответствующим бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

«Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме», — уточнили в ЦБ.

21 марта, Московская биржа после трёхнедельного перерыва частично возобновила торги ценными бумагами. Фондовая площадка начала проводить операции с облигациями федерального займа.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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