Названа дата начала торгов акциями на Мосбирже

Торги 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), начнутся 24 марта. Такую дату назвал Центральный банк в своем официальном Telegram-канале.
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом. График работы московской биржи в последующие дни пока не сообщается.
Остальные инструменты, такие как валюта и облигации федерального займа, будут торговаться на Московской бирже в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.