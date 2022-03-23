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1 час назад

Названа дата начала торгов акциями на Мосбирже

Lenta.ruLenta.ru

Торги 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), начнутся 24 марта. Такую дату назвал Центральный банк в своем официальном Telegram-канале.

Названа дата начала торгов акциями на Мосбирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом. График работы московской биржи в последующие дни пока не сообщается.

Остальные инструменты, такие как валюта и облигации федерального займа, будут торговаться на Московской бирже в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.

Рынки,Московская биржа,
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