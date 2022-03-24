Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
2 часа назад

Новак рассказал о ценах на бензин в России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на бензин и дизель в стране с начала 2022 года почти не изменились. Об этом сообщает РИА Новости.

Новак рассказал о ценах на бензин в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции. Он добавил, что России при образовании избытка топлива на внутреннем рынке нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. «Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», — отметил он.

Новак также рассказал, что правительство России вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой намерены следить, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не росли слишком высокими темпами.

«На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты», — сказал он.

Рынки,Александр Новак,ФАС России,Правительство РФ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители