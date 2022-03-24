Новак рассказал о ценах на бензин в России

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на бензин и дизель в стране с начала 2022 года почти не изменились. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции. Он добавил, что России при образовании избытка топлива на внутреннем рынке нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. «Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», — отметил он.
Новак также рассказал, что правительство России вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой намерены следить, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не росли слишком высокими темпами.
«На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты», — сказал он.