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49 минут назад

Рухнет ниже 100 рублей: названо условие снижения курса доллара

Лера Букина

Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал, в каком случае курс доллара упадет ниже 100 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».

Рухнет ниже 100 рублей: названо условие падения доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это, по его словам, может случиться при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты.

Рубль также могут поддержать такие факторы, как обвал импорта и уменьшение числа поездок граждан РФ за рубеж, поскольку это сократит спрос на иностранную валюту у россиян. Карпунин не исключил, что доллар упадет до 90-95 рублей.

Накануне, 23 марта, рубль по итогам валютных торгов укрепил свои позиции к доллару. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. Оплата экспортируемого газа в страны, которые признанные недружественными, будут переводиться в рубли. Так, курс доллара упал на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66%).

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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