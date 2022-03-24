Рухнет ниже 100 рублей: названо условие падения доллара

Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал, в каком случае курс доллара упадет ниже 100 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это, по его словам, может случиться при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты.

Рубль также могут поддержать такие факторы, как обвал импорта и уменьшение числа поездок граждан РФ за рубеж, поскольку это сократит спрос на иностранную валюту у россиян. Карпунин не исключил, что доллар упадет до 90-95 рублей.