Цена никеля превысила $40 тысяч на Лондонской бирже

Цена тонны никеля на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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В пике цена достигла $ 40 700. Металл подорожал на 9,3% к отметке закрытия накануне.

К 12.35 мск никель торгуется по $36 265 за тонну.

24 марта «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России.

9 марта торги никелем на Лондонской бирже металлов (LME) были временно приостановлены до 11 марта. На бирже подчеркнули, что она планирует пока торговать только в рабочие часы Европы и установить дневной лимит колебаний цен в 10%.

Ранее введенные рядом стран санкции против России способствовали резкому скачку цен на никель, так как поставщики стали опасаться перебоев с поставками на рынок. Затем цена превысила $100 тыс. за тонну, вследствие чего биржа приостановила торги никелем с 11.15 мск.